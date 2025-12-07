Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росія в ніч на неділю вдарила по Кременчуку Полтавської області, внаслідок чого в місті спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Знову масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом", - написав він у Facebook.

Офіційну та підтверджену інформацію про наслідки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації, зазначив мер.

За його словами, всі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи.

Джерело: https://www.facebook.com/vitalii.maletskyi.official/posts/pfbid0eDfpjJWq31VzCukBQop5kJxJFeEnyuFuc8kWxdmqn5qZ7gqNHmsE4F9mMGcX7xKUl