09:14 17.12.2025

Чоловіка було поранено у Херсоні через російський обстріл – МВА

Цивільна людина зазнала поранень через обстріл окупантами Дніпровського району обласного центру, повідомили у міський військовій адміністрації.

"До лікарні працівниками поліції доставлено 55-річного чоловіка, який постраждав внаслідок російського обстрілу Дніпровського району сьогодні близько 6:50. В постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та контузію", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

За інформацією, наразі триває дообстеження постраждалого та надається необхідна медична допомога.

