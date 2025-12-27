27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 грудня 2025 року відзначають Міжнародний день готовності до епідемій, День фруктового десерту, День вирізання сніжинок.

Виповнюється 430 років від дня народження Богдана (Зиновія-Богдана) Михайловича Хмельницького (1595-1657), творця Української козацької держави та її першого гетьмана.

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана.

День 1403 Російська агресія - Day 1403 Russian aggression

Міжнародний день готовності до епідемій

Міжнародний день готовності до епідемій, який відзначається щорічно 27 грудня, був заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, щоб зазначити критичну важливість глобальної готовності до епідемій.

Цей день слугує нагадуванням про нагальну необхідність зміцнення систем охорони здоров’я та вдосконалення механізмів реагування на спалахи інфекційних захворювань.

Як показала пандемія коронавірусу, великі інфекційні захворювання та епідемії чинять руйнівний вплив на життя людини, що завдає шкоди довгостроковому соціальному та економічному розвитку. Глобальні кризи в галузі охорони здоров'я загрожують перевантажити і без того перенапружені системи охорони здоров'я, порушити глобальні ланцюжки постачань і непропорційно зруйнувати засоби для існування людей, особливо жінок і дітей, а також економіку найбідніших і найуразливіших країн.

День фруктового десерту

День фруктового десерту відзначають 27 грудня у США та країнах, його традиційно готують на Різдво. Це свято присвячене одному з найвідоміших і найконтроверсійніших різдвяних десертів у світі — фруктового кейку.

Цей день створений для того, щоб вшанувати традиційний святковий кекс, наповнений сухофруктами, горіхами та спеціями.

День вирізання сніжинок



День вирізання сніжинок – це особливе зимове свято, що припадає на різдвяно-новорічний період. Цей день має коріння в японському мистецтві оригамі та кірігамі, яке практикується з 17-го століття. Воно полягає у складанні паперу в кілька разів (оригамі), а потім його розрізанні (кірігамі) для створення складних сніжинок, кожна з яких є унікальною.

Вирізання сніжинок – це веселе заняття, яке є популярним у різдвяному декоруванні. Є різноманітні креативні способи декору з використанням цих сніжинок. Все, що вам потрібно – це ножиці та папір, а головне – отримати задоволення від створення цих прикрас.

Народилися в цей день:

430 років від дня народження Богдана (Зиновія-Богдана) Михайловича Хмельницького (1595-1657), українського державного, військового та політичного діяча, провідника національно-визвольних змагань 1648-1657 рр., творця Української козацької держави та її першого гетьмана. Дату народження подано за старим стилем згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX; за новим стилем народився 06.01.1596 р.;

160 років від дня народження Любові Павлівни Ліницької (1865-1924), української актриси;

135 років від дня народження Василя Костянтиновича (Костьовича) Ємця (1890-1982), українського бандуриста, співака, музикознавця, бандурного майстра, письменника, педагога (США);

110 років від дня народження Едварда Леонарда Гінзтона (1915-1998), американського інженера, науковця, винахідника, народженого в Україні;

100 років від дня народження Надії Олександрівни Вишневської (1925-2007), української літературознавиці;

75 років від дня народження Світлани Григорівни Золотько (1950), української актриси театру та кіно.

Ще цього дня:

1932 - У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць;

1934 - Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 "Об Украине" ухвалило депортувати 2 000 "антирадянських" родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис. господарств "ненадежного элемента" з західної частини України на східну;

1945 - У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року;

1979 - Радянські військові вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна;

1979 - За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану;

1991 - Незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

1997 - Введено в експлуатацію станцію метро "Печерська";

2008 - Під кодовою назвою "Литий свинець" в Секторі Гази почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАС.

Церковне свято:

Святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана

Святий Стефан був одним з сімдесяти апостолів, які проповідували християнство в перших століттях. Він був також першим мучеником, який постраждав за свою віру від юдейських правителів.

Стефана звинуватили в наклепі на пророка Мойсея. Тоді архідиякон виголосив промову, проповідуючи Христа. У переказах сказано, що в цей момент він побачив над собою відкрите небо і Господа Ісуса Христа. І Стефан голосно сказав про це. Тоді ті, хто засідав у суді, накинулися на нього і поволокли за місто, де побили камінням. Стефан загинув і став першим християнським мучеником.

Іменини:

Аркадій, Ігнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Агата.

З прикмет цього дня:

Сонце і мороз – рік буде урожайним. На деревах іній – до великого урожаю зернових. Сильний снігопад – до великого урожаю ягід та грибів. Якщо в небі літає багато маленьких птахів, то будуть снігопади.

Цього дня не можна відмовляти нужденним, не варто працювати, не можна рубати дрова, не можна шити і в'язати.

За народною традицією цього дня готують "колядки" - маленькі пиріжки з прісного тіста з різною начинкою і медові пряники. Відмовлятися від такого частування не можна - інакше весь рік буде невдалим.