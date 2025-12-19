Інтерфакс-Україна
09:09 19.12.2025

Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

Фото: https://t.me/odeskaODA

В Одесі внаслідок масованого удару окупантів пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлений один із найбільших житлових масивів міста, є постраждала та пошкодження житла, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В Одесі внаслідок чергового масованого удару ворога пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено скління у 5-поверховому житловому будинку. На жаль, одна людина постраждала. В результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання… Ворог цілеспрямовано б’є по життєво-важливим об’єктам, намагаючись дестабілізувати життя мирного міста", - написав він у Телеграмі.

За його словами, в місті тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла. В місті функціонують Пункти незламності", - написав він.

Місцева влада у зв'язку з довготривалими тривогами рекомендує закладам освіти перейти на змішаний формат.

"За рекомендацією МВА у зв'язку з довготривалими  тривогами Департаментом освіти та науки ОМР розглянуте питання та рекомендовано всім закладам освіти перейти на освітній процес у змішаному форматі та  передбачити можливість проведення занять у синхронному або асинхронному режимі. В закладах дошкільної освіти будуть працювати чергові групи, у школах чергові класи", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Теги: #пошкодження #одеса #обстріл #енергетика

