12:14 09.01.2026

"Євро-Реконструкція" розпочне підключення будинків до тепла після 14:00

ТОВ "Євро-Реконструкція" (Дарницька ТЕЦ) продовжує відновлювальні роботи і планує розпочати поступове підключення будинків до тепла після проведення необхідних технічних заходів після 14:00 9 січня.

"Звертаємо увагу, що початок підключення не означає миттєве відновлення надання послуг у всіх споживачів — система потребує часу для поетапного запуску та стабілізації", – пояснили у товаристві на сторінці в Facebook у п’ятницю.

Відновлення послуг здійснюватиметься поступово з урахуванням технічних можливостей системи.

У компанії зазначили, що про подальший перебіг робіт і зміни у наданні послуг буде повідомлено додатково.

ТОВ "Євро-реконструкція" експлуатує Дарницьку ТЕЦ (ТЕЦ-4) встановленою потужністю 160 МВт. Забезпечує теплом близько 26 тис. житлових будинків Києва. ТЕЦ також генерує близько 0,4 млрд кВт*год електроенергії на рік.

Теги: #євро_реконструкція #теплопостачання #дарницька_тец

