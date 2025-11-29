Інтерфакс-Україна
Події
15:16 29.11.2025

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

1 хв читати
Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл у столиці, повідомляє КМДА вдень у суботу.

"Наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах. Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Теги: #кмда #теплопостачання #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 29.11.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

12:48 29.11.2025
Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, ліквідовані – Клименко

Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, ліквідовані – Клименко

10:23 29.11.2025
ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

09:57 29.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

13:56 28.11.2025
Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

13:27 28.11.2025
"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

02:37 28.11.2025
Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

09:20 27.11.2025
Двоє літніх людей постраждали внаслідок обстрілу Старого Салтова

Двоє літніх людей постраждали внаслідок обстрілу Старого Салтова

12:35 26.11.2025
На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

15:05 25.11.2025
У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

У Києві вже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки, 8 із них перебувають у лікарнях

ОСТАННЄ

Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

Академія сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" зазнала пошкоджень від російського обстрілу

ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Посол ЄС Матернова обурена новими масованими атаками РФ на українські міста

Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА