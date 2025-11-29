Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл у столиці, повідомляє КМДА вдень у суботу.

"Наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах. Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.