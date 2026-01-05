Інтерфакс-Україна
Події
20:16 05.01.2026

Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Суд відхилив клопотання прокуратури про домашній арешт для керівника Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова, повідомив він у понеділок.

"Київська міська прокуратура звинуватила мене у відсутності ініціативи щодо зупинення роботи Колеса огляду на Подолі. І водночас у грудні мене звинувачують у службовій недбалості через "відсутність ініціативи". Театр абсурду. Прокурор вимагав домашній арешт, але слідчий суддя відхилив це клопотання", - написав він на сторінці у Facebook.

Буділов нагадав, що Колесо огляду на Подолі було о встановлено ще у 2017 році на підставі розпорядження КМДА, тобто за шість років до його призначення на посаду.

"У 2024–2025 роках інспектори Департамент терконтролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами. Для такого демонтажу необхідні: кран вантажопідйомністю 100 тонн, допуск працівників до висотних робіт. Таких технічних можливостей у Департаменту немає, про що письмово було повідомлено прокуратуру у 2024 році. У червні 2025 року прокуратура Києва звернулася до Господарського cуду міста Києва з позовом до власника. Київська міська рада залучена як третя сторона", - пояснив посадовець.

Буділов упевнений, що зрештою його буде повністю виправдано. "Ми обов’язково доведемо свою правоту", - додав він.

Раніше повідомлялось, що 26 грудня 2025р. за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва оголошено підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), повідомляє міська прокуратура.

"Встановлено, що Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У повідомленні не називалися імена фігурантів, однак наразі зазначені посади обіймають Валентина Пелих і Михайло Буділов.

 

