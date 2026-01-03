Інтерфакс-Україна
11:07 03.01.2026

У Києві відновили теплопостачання у двох мікрорайонах

У Києві відновили теплопостачання для мікрорайонів Русанівка та Березняки, станом на ранок 3 січня подачу опалення повністю відновлено, повідомила пресслужба міської державної адміністрації.

"У Києві відновили теплопостачання для мікрорайонів Русанівка та Березняки. Фахівці "Київтеплоенерго" завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на просп. Соборності. Аварійна служба демонтувала пошкоджену ділянку трубопроводу та змонтувала на її місце нову трубу. Роботи тривали у цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні КМДА.

Керуючі компанії тепер відповідають за налаштування та стабільну роботу внутрішньобудинкових систем опалення.

