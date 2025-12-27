Макрон поки не планує телефонних переговорів із Путіним - ЗМІ

У Єлисейському палаці заявили, що телефонні переговори між президентом Франції Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним наразі не плануються, повідомляє BFMTV.

У Єлисейському палаці наголосили, що останніми тижнями діалог між Макроном і Путіним був відсутній, а розмови про підготовку переговорів не відповідають дійсності. У п'ятницю також повідомили, що жодних телефонних переговорів між двома лідерами наразі не заплановано.

Так, Париж офіційно спростував повідомлення про нібито підготовлювані контакти між сторонами.

Крім того, у французькій адміністрації зазначили, що візит Макрона до Москви також не стоїть на порядку денному.

Джерело: https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/guerre-en-ukraine-l-elysee-indique-qu-il-n-y-a-pas-d-appel-prevu-pour-l-instant-entre-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine_AD-202512260250.html