В Херсоні без світла та тепла 40 тис. абонентів, влада шукає можливості децентралізованого теплопостачання

Фото: https://www.naftogaz.com

Роботу Херсонської ТЕЦ, що була зруйнована масованим російським обстрілом, відновити "вкрай складно", в місті без світла та тепла лишаються 40 тис. абонентів, заявив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Росіяни випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, і відновити її вкрай складно… місцева влада шукає можливості забезпечити людей теплом децентралізовано… Без світла і тепла лишаються 40 тисяч абонентів, хоча фактично люди живуть лише у 25% квартир", - сказав він в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Місцева влада розглядає варіанти забезпечення населення калориферами, втім, залишається надія на відновлення роботи ТЕЦ.

"Ми також звернулися до благодійників. У самій міській адміністрації є ще запаси калориферів, і "Нафтогаз" пішов назустріч також людям Херсону і, щоб забезпечити ті квартири, які без тепла, електрообігрівачами, щоб вони пережили цю зиму. Але при цьому і не залишаємо надію відновити ТЕЦ. І будемо робити все, що для цього потрібно", - додав Толоконніков.

Як повідомлялось, масований обстріл РФ Херсонської ТЕЦ 3 грудня призвів до зупинки підприємства, внаслідок нього є постраждалі, повідомив НАК "Нафтогаз України".

Раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що неодноразові атаки РФ по Херсонській ТЕЦ призвели до її зупинки. За його словами, вирішується питання про підключення будинків до альтернативних джерел.