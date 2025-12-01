Інтерфакс-Україна
Події
16:11 01.12.2025

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

Минулого місяця фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 2 534 населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3,5 млн домівок українців у чотирьох областях та столиці.

"Рекордна кількість відновлень за місяць за останні два роки", - повідомили у пресрелізі операційного холдингу у понеділок.

Минулого місяця ворог посилив обстріли мирних міст та сіл, у тому числі об’єктів енергетики. Попри постійну небезпеку та важку ситуацію в енергосистемі фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах присутності компанії.

Зокрема, на Донеччині у листопаді вдалося повернути електрику у понад 1,7 млн осель місцевих жителів. Донеччина залишається ареною найважчих боїв. І хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові.

"Дніпропетровщина теж вже постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. Минулого місяця енергетикам вдалося повернути світло у домівки 664,4 тисяч родин місцевих мешканців", - зазначили в компанії.

Ворожі атаки стали вже практично безперервними на столицю та Київщину. У листопаді тут вдалося повернути електрику у 568,8 тис. осель та 424,2 тис. домівок відповідно.

За той же період енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" повернули також світло в домівки 169,9 тис. мешканців Одещини, яка також часто піддається ворожим атакам.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 28,3 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", – зазначилагенеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Як повідомлялося, за жовтень енергетикам ДТЕК вдалося повністю або частково повернути світло жителям понад 2 тис. населених пунктів та відновити електропостачання для майже 3 млн домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у чотирьох областях та столиці.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #київ #область #дтек #відновлення #світло

