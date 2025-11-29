Інтерфакс-Україна
19:52 29.11.2025

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

Енергетики ДТЕК звітують про повернення світла 420 тис. абонентів в Києві після масованої російської атаки вночі та вранці в суботу, яка позбавила його близько 500 тис. абонентів.

"Київ: 420 тисяч родин знову зі світлом після масованої атаки", – йдеться у повідомлені компанії вдень у суботу.

Згідно з ним, без електрики залишається частина жителів Голосіївського району.

За даними ДТЕК, через атаку ворога без світла вранці залишилися мешканці частини Оболонського, Солом’янського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів столиці.

Станом на 13:40 компанія повідомила про повернення електрики понад 360 тис. абонентів Києва.

Окрім того через російський обстріл втратили світло також 70 тис. абонентів в Київській області: повністю був знеструмлений Фастів, а також найбільше постраждали від відключень Фастівській Бучанський, Вишгородський та Обухівській райони.

 

Теги: #київ #світло

