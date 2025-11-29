Інтерфакс-Україна
Події
07:31 29.11.2025

Мер: У Києві перебої зі світлом, у трьох районах — пожежі через падіння уламків

1 хв читати
Мер: У Києві перебої зі світлом, у трьох районах — пожежі через падіння уламків

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах столиці сталися пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території, загалом у деяких районах міста перебої зі світлом, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Є загоряння на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він у Телеграм ранком суботи.

Також, за словами мера, в деяких районах міста зафіксовано перебої зі світлом.

"Наразі без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - пізніше додав Кличко.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5769

https://t.me/vitaliy_klitschko/5770

https://t.me/vitaliy_klitschko/5771

Теги: #київ #наслідки #світло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:59 29.11.2025
На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

06:34 29.11.2025
До 11 осіб збільшилась кількість постраждалих у Києві в резуальтататі ворожої атаки

До 11 осіб збільшилась кількість постраждалих у Києві в резуальтататі ворожої атаки

03:22 29.11.2025
У Києві підтверджено загибель людини, кількість поранених зросла до семи — КМВА

У Києві підтверджено загибель людини, кількість поранених зросла до семи — КМВА

02:19 29.11.2025
Мер: До п’яти зросла кількість постраждалих у столиці — двох, зокрема дитину, госпіталізували

Мер: До п’яти зросла кількість постраждалих у столиці — двох, зокрема дитину, госпіталізували

02:01 29.11.2025
Щонайменше шість локацій у столиці пошкоджено в результаті падіння уламків, постраждало четверо людей

Щонайменше шість локацій у столиці пошкоджено в результаті падіння уламків, постраждало четверо людей

01:35 29.11.2025
У Києві в Солом’янському районі загорілися 25-поверховий та приватний будинки – мер

У Києві в Солом’янському районі загорілися 25-поверховий та приватний будинки – мер

01:28 29.11.2025
У Києві внаслідок атаки постраждала дитина, пошкоджено будинок та авто – КМВА

У Києві внаслідок атаки постраждала дитина, пошкоджено будинок та авто – КМВА

00:49 29.11.2025
В результаті атаки у Дарницькому та Шевченківському районах столиці пошкоджено багатоповерхівку - МВА

В результаті атаки у Дарницькому та Шевченківському районах столиці пошкоджено багатоповерхівку - МВА

19:27 28.11.2025
У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

20:09 26.11.2025
"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

ВАЖЛИВЕ

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

ОСТАННЄ

Умєров і Кислиця вирушають до США для обговорення мирного плану Трампа - ЗМІ

Беца закликала МКЧХ посилити доступ до українських військовополонених та реагування на воєнні злочини РФ

На Дніпропетровщині внаслідок атак ворога постраждала 83-річна жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру - ОВА

Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через російські удари по території України

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 66 од. спецтехніки - Генштаб

29 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Airbus відкликає 6 000 літаків A320, що загрожує перебоями у рейсах по світу - ЗМІ

Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА