Мер: У Києві перебої зі світлом, у трьох районах — пожежі через падіння уламків

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах столиці сталися пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території, загалом у деяких районах міста перебої зі світлом, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Є загоряння на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він у Телеграм ранком суботи.

Також, за словами мера, в деяких районах міста зафіксовано перебої зі світлом.

"Наразі без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - пізніше додав Кличко.

