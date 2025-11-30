ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

Енергетики ДТЕК ввечері у неділю прозвітували про повернення світла мешканцям Голосіївського та Соломʼянського району, які були позбавлені його внаслідок масованої російської атаки вночі та вранці в суботу.

"Пошкодження були значні, тож відновлення зайняло час. Дякуємо за терпіння та розуміння", – йдеться у повідомлені ДТЕК у телеграмі.

Станом на 13:40 суботи компанія повідомила про повернення електрики понад 360 тис. родинам Києва, на 19:20 – 420 тис., а на 11:05 неділі – 550 тис. родинам.

Джерело: https://web.telegram.org/k/#@dtek_ua