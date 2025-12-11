Інтерфакс-Україна
Події
04:49 11.12.2025

ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

2 хв читати

Київ. 11 Грудня 2025. Інтерфакс-Україна – ВООЗ та фонд "Азія — Європа" (ASEF) передали Україні лабораторні набори виявлення високоризикових патогенів на суму 4,7 млн грн.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в ВООЗ, набори лабораторних реагентів дозволяють проводити діагностику поліомієліту, дифтерії, грипу, COVID-19 та інших небезпечних інфекцій по всій території країни, забезпечуючи оперативне реагування на потенційні загрози.

Крім того, в рамках цієї гуманітарної підтримки також було закуплено ПЛР-набори та інші діагностичні реагенти для виявлення та диференціації вірусів грипу, SARS-CoV-2, інших респіраторних збудників, менінгіту, малярії та інших тропічних гарячок, а також хантавірусних інфекцій і дифтерії.

Наразі всі передані матеріали розподіляються між лабораторіями в усіх регіонах України.

"Спільно з міжнародними партнерами ми забезпечуємо лабораторії необхідними ресурсами, щоб своєчасно виявляти захворювання і запобігати їх поширенню. Важливо, що фахівці лабораторій постійно проходять навчання відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик", — зазначив керівник Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

"За щедрої підтримки Міністерства закордонних справ Японії ASEF й надалі твердо стоїть поруч із народом України, мобілізуючи критично важливі ресурси у тісному партнерстві з ВООЗ для реагування на нагальні потреби у сфері охорони здоров’я та підтримки відновлення національної системи охорони здоров’я", — зазначила виконавча директорка ASEF Беата Сточинська.

Зі свого боку, генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта зазначив, що контроль інфекційних захворювань під час війни є критично важливим для зниження загального навантаження на систему охорони здоров’я.

"Саме тому ми прагнули посилити можливості тестування та надати комплексне рішення шляхом повного забезпечення лабораторій реагентами по всій країні. Ми вдячні нашим партнерам за цю своєчасну та важливу підтримку", — сказав він. Фонд ASEF надає необхідні ресурси для реагування на невідкладні потреби у сфері здоров’я та підтримує довгострокове зміцнення системи. Завдяки спільним заходам, що реалізуються через ВООЗ в Україні, майже 4 млн людей по всій країні отримали доступ до необхідних медичних товарів та послуг; понад 320 закладів охорони здоров’я було підтримано; а медичне обладнання загальною вартістю понад $7,6 млн доставлено у різні регіони країни.

Ця ініціатива забезпечила всебічне географічне охоплення, включно з прифронтовими регіонами, такими як Запорізька та Херсонська області. В рамках подальшої підтримки ASEF сприяє посиленню лабораторних спроможностей у Центрі контролю та профілактики хвороб Київської області, Центрі контролю та профілактики хвороб м. Києва та Центрі громадського здоров’я України, Нещодавно в рамках цієї ж ініціативи 26 000 доз вакцини проти сказу було передано закладам охорони здоров’я по всій країні.

Теги: #київ #вооз #лабораторії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 09.12.2025
У ДТП на Броварському проспекті в Києві постраждали п'ятеро людей - поліція

У ДТП на Броварському проспекті в Києві постраждали п'ятеро людей - поліція

18:52 08.12.2025
ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

16:27 08.12.2025
Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

13:31 04.12.2025
Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

11:59 04.12.2025
Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

20:07 03.12.2025
Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

19:12 03.12.2025
НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

13:04 03.12.2025
Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

16:11 01.12.2025
ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

14:36 01.12.2025
У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану

Безвіз для громадян Великої Британії продовжено до 2027 року - указ

США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели - Трамп

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА