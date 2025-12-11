ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

Київ. 11 Грудня 2025. Інтерфакс-Україна – ВООЗ та фонд "Азія — Європа" (ASEF) передали Україні лабораторні набори виявлення високоризикових патогенів на суму 4,7 млн грн.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в ВООЗ, набори лабораторних реагентів дозволяють проводити діагностику поліомієліту, дифтерії, грипу, COVID-19 та інших небезпечних інфекцій по всій території країни, забезпечуючи оперативне реагування на потенційні загрози.

Крім того, в рамках цієї гуманітарної підтримки також було закуплено ПЛР-набори та інші діагностичні реагенти для виявлення та диференціації вірусів грипу, SARS-CoV-2, інших респіраторних збудників, менінгіту, малярії та інших тропічних гарячок, а також хантавірусних інфекцій і дифтерії.

Наразі всі передані матеріали розподіляються між лабораторіями в усіх регіонах України.

"Спільно з міжнародними партнерами ми забезпечуємо лабораторії необхідними ресурсами, щоб своєчасно виявляти захворювання і запобігати їх поширенню. Важливо, що фахівці лабораторій постійно проходять навчання відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик", — зазначив керівник Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

"За щедрої підтримки Міністерства закордонних справ Японії ASEF й надалі твердо стоїть поруч із народом України, мобілізуючи критично важливі ресурси у тісному партнерстві з ВООЗ для реагування на нагальні потреби у сфері охорони здоров’я та підтримки відновлення національної системи охорони здоров’я", — зазначила виконавча директорка ASEF Беата Сточинська.

Зі свого боку, генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта зазначив, що контроль інфекційних захворювань під час війни є критично важливим для зниження загального навантаження на систему охорони здоров’я.

"Саме тому ми прагнули посилити можливості тестування та надати комплексне рішення шляхом повного забезпечення лабораторій реагентами по всій країні. Ми вдячні нашим партнерам за цю своєчасну та важливу підтримку", — сказав він. Фонд ASEF надає необхідні ресурси для реагування на невідкладні потреби у сфері здоров’я та підтримує довгострокове зміцнення системи. Завдяки спільним заходам, що реалізуються через ВООЗ в Україні, майже 4 млн людей по всій країні отримали доступ до необхідних медичних товарів та послуг; понад 320 закладів охорони здоров’я було підтримано; а медичне обладнання загальною вартістю понад $7,6 млн доставлено у різні регіони країни.

Ця ініціатива забезпечила всебічне географічне охоплення, включно з прифронтовими регіонами, такими як Запорізька та Херсонська області. В рамках подальшої підтримки ASEF сприяє посиленню лабораторних спроможностей у Центрі контролю та профілактики хвороб Київської області, Центрі контролю та профілактики хвороб м. Києва та Центрі громадського здоров’я України, Нещодавно в рамках цієї ж ініціативи 26 000 доз вакцини проти сказу було передано закладам охорони здоров’я по всій країні.