ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

Енергетики повернули світло для майже 583 700 родин Одеської області після масованого обстрілу в ніч з 12 на 13 грудня, повідомила група ДТЕК у Телеграм-каналі в середу.

"За останню добу нам вдалося перезаживити ще понад 250 тисяч родин. Без електропостачання залишаються 32,9 тисяч домівок", - зазначили в енергохолдингу.

Наразі енергетики використовують всю потужність, яка заходить в область, щоб дати світло хоча б на декілька годин.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні і потребують часу", - пояснили в ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко, в результаті масованої ракетно-шахедної атаки РФ у ніч з 12 на 13 грудня було пошкоджено чотири підстанції НЕК "Укренерго" 330 кВ і відключено від електропостачання приблизно 60% споживачів Одеси та області.

Своєю чергою Міністерство енергетики України повідомило, що ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

НЕК "Укренерго" уточнило, що внаслідок атаки, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України на ранок була знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині, включно з частиною Одеси, та Миколаївщині.