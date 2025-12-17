Інтерфакс-Україна
Події
13:42 17.12.2025

ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

1 хв читати
ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

Енергетики повернули світло для майже 583 700 родин Одеської області після масованого обстрілу в ніч з 12 на 13 грудня, повідомила група ДТЕК у Телеграм-каналі в середу.

"За останню добу нам вдалося перезаживити ще понад 250 тисяч родин. Без електропостачання залишаються 32,9 тисяч домівок", - зазначили в енергохолдингу.

Наразі енергетики використовують всю потужність, яка заходить в область, щоб дати світло хоча б на декілька годин.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні і потребують часу", - пояснили в ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко, в результаті масованої ракетно-шахедної атаки РФ у ніч з 12 на 13 грудня було пошкоджено чотири підстанції НЕК "Укренерго" 330 кВ і відключено від електропостачання приблизно 60% споживачів Одеси та області.

Своєю чергою Міністерство енергетики України повідомило, що ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

НЕК "Укренерго" уточнило, що внаслідок атаки, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України на ранок була знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині, включно з частиною Одеси, та Миколаївщині.

Теги: #дтек #відновлення #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 17.12.2025
Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

17:49 16.12.2025
Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

09:52 16.12.2025
Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

21:16 15.12.2025
Світло відновили ще для 125 тис. родин Одещини

Світло відновили ще для 125 тис. родин Одещини

20:32 15.12.2025
Україна, Словаччина, Угорщина та Румунія запустили перші місячні аукціони для імпорту в січні-26 на 804 МВт

Україна, Словаччина, Угорщина та Румунія запустили перші місячні аукціони для імпорту в січні-26 на 804 МВт

19:27 13.12.2025
Частина енергообладання вже прямує на об’єкти для відновлення енергопостачання в Одеській та Миколаївській областях після атак РФ – заступник глави Міненерго

Частина енергообладання вже прямує на об’єкти для відновлення енергопостачання в Одеській та Миколаївській областях після атак РФ – заступник глави Міненерго

16:16 13.12.2025
Енергетики повернули світло для 40 тис. родин на Одещині після масованого удару

Енергетики повернули світло для 40 тис. родин на Одещині після масованого удару

05:50 13.12.2025
ДТЕК показав наслідки атаки РФ по підстанціях на Одещині

ДТЕК показав наслідки атаки РФ по підстанціях на Одещині

14:40 11.12.2025
Прогнозувати строки відновлення Херсонської ТЕЦ неможливо, станція під постійним вогнем – ОВА

Прогнозувати строки відновлення Херсонської ТЕЦ неможливо, станція під постійним вогнем – ОВА

08:40 11.12.2025
Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

ВАЖЛИВЕ

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

ОСТАННЄ

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

Комісія з добору очільника ДМС допустила до конкурсу 38 заявників, 4 заявки відхилено

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Рада визначила правовий статус військовослужбовців-іноземців

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА