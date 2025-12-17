Інтерфакс-Україна
Події
12:32 17.12.2025

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

1 хв читати
Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Окупанти завдали удару по багатоповерховому житловому будинку в Запоріжжі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - написав Федоров в Телеграм у середу.

При цьому він не повідомив, чи є постраждалі внаслідок атаки.

Повідомлення він проілюстрував відео постраждалого будинку. На ньому видно, що у дев'ятиповерховому панельному житловому будинку з одного боку вибиті всі вікна, половина – разом з віконними рамами, але конструкції будинку переважно цілі. Зруйновані лоджії, пошкоджені перекриття та зовнішні стіни як мінімум у чотирьох квартирах на 8 та 9 поверхах.

Теги: #запоріжжя #федоров #атака_рф

