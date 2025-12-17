Тумани очікуються у західних, південно-західних та центральних областях у середу ввечері та в четвер зранку

В Україні у західних, південно-західних та центральних областях у середу ввечері та в четвер зранку очікується туман, оголошений I (жовтий) рівень небезпечності, повідомляє Укргідрометцентр.

"До кінця доби 17 грудня, з утриманням вночі та вранці 18 грудня у північних областях, вночі та вранці 18 грудня і у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях туман, видимість 200-500 м. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.