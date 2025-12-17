ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

До 26 людей збільшилась кількість постраждалих від російського бомбового удару по Запоріжжю та передмістю, серед постраждалих є одна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Щонайменше 21 людина, в тому числі одна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад", - написав він у Телеграмі.

Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 26.

Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди

За словами Федорова, усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді достала поранень жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.