13:57 17.12.2025

Знеструмлення Одещини стало НС державного рівня, частина резервного фонду спрямована на паливо для генераторів – обладміністрація

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу з посиланням на відповідне рішення, ухвалене на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - написав Кіпер в Телеграм у середу.

За його словами, окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції України провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Підставою для такого рішення, за словами Кіпера, стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

Як повідомлялося, енергетики повернули світло для майже 583,7 тис родин Одеської області після масованого обстрілу в ніч з 12 на 13 грудня, повідомила група ДТЕК. "За останню добу нам вдалося перезаживити ще понад 250 тисяч родин. Без електропостачання залишаються 32,9 тисяч домівок", - зазначили в енергохолдингу.

Наразі енергетики використовують всю потужність, яка заходить в область, щоб дати світло хоча б на декілька годин. "Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні і потребують часу", - пояснили в ДТЕК.

В результаті масованої ракетно-шахедної атаки РФ у ніч з 12 на 13 грудня було пошкоджено чотири підстанції НЕК "Укренерго" 330 кВ і відключено від електропостачання приблизно 60% споживачів Одеси та області. Міністерство енергетики України повідомило, що ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. НЕК "Укренерго" уточнило, що внаслідок атаки, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України на ранок була знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині, включно з частиною Одеси, та Миколаївщині.

