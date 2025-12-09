У ДТП на Броварському проспекті в Києві постраждали п'ятеро людей - поліція

У дорожно-транспортній пригоді в Києві на Броварському проспекті вранці вівторка постраждали п'ятеро людей, повідомляє поліція Києва.

"Автопригода відбулась сьогодні близько 7:20", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, керманич Audi, рухаючись по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником. Наразі відомо про пʼятьох осіб, постраждалих внаслідок автотрощі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.

Рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту метро.