Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

Норвегія профінансує новий пакет допомоги для України на суму 3,2 мільярда крон (269 млн 248 тис євро). Пакет складається з озброєння та боєприпасів для винищувачів F-16, а також протиповітряних ракет, повідомив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

"Сьогодні я можу повідомити, що Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 мільярда крон. Пакет складається з озброєння та боєприпасів для винищувачів F-16, а також протиповітряних ракет. Норвегія купує це обладнання у США в рамках встановленої програми підтримки України", - сказав він на пресконференції в Осло в приміщенні уряду у середу.

Окрім підтримки України через програму Нансена, Норвегія бере активну участь у політичних переговорах, як-от у Берліні в понеділок, зазначив Стьоре.

"Зараз триває реальна політична та дипломатична робота з метою досягнення угоди.

Це відбувається переважно між США та Україною. Водночас триває постійний контакт з європейськими радниками з питань безпеки. Метою є побудова більш міцного спільного підходу між Україною, США та Європою", - додав він.

За словами очільника уряду, Європа сама по собі не має достатньої сили, щоб змінити політику Росії, і Україна знає, що американська участь у мирному процесі є вирішальною.

"У цій дипломатичній роботі сторони досягли найбільшого прогресу в питанні гарантій безпеки. Сторони також працювали над планом відновлення та економічного розвитку України. І тут також досягнуто значного прогресу. Найбільш невирішеним питанням залишається територія", - додав Стьоре.

Він зазначив , що це "доленосні дні для України", а отже, і для безпеки в Європі на багато років вперед.