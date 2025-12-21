Інтерфакс-Україна
Події
12:12 21.12.2025

Зеленський поговорив з премʼром Норвегії: є спільне відчуття про необхідність консультації в ширшому колі європейських партнерів

1 хв читати
Зеленський поговорив з премʼром Норвегії: є спільне відчуття про необхідність консультації в ширшому колі європейських партнерів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере дипломатичну роботу цими днями, зокрема у США.

"Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами", - написав президент у телеграм у неділю.

Він зазначив також: "Рухаємось достатньо оперативно, і наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку".

При цьому, за словами Зеленського, справжні сигнали від Росії тільки негативні – штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються.

Зеленський подякував Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів. "Норвегія допомагатиме нам і з енергетичною стійкістю, дякую", - написав він.

Теги: #норвегія #зеленський #обговорення

