Інтерфакс-Україна
Події
12:39 17.12.2025

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

1 хв читати

Ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді зазнала поранень жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. У Кушугумській громаді дістала поранень жінка", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалій надається уся необхідна медична допомога.

Теги: #запоріжжя #федоров #постраждалі #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 17.12.2025
ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

12:32 17.12.2025
Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

10:56 17.12.2025
Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

10:40 17.12.2025
Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

22:12 16.12.2025
Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

12:49 16.12.2025
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА РФ на Запоріжжя

10:15 16.12.2025
Окупанти атакували цивільний мікроавтобус у Запорізькому районі, без постраждалих

Окупанти атакували цивільний мікроавтобус у Запорізькому районі, без постраждалих

06:58 16.12.2025
ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

18:57 15.12.2025
На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

11:22 15.12.2025
СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі

СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі

ВАЖЛИВЕ

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

ОСТАННЄ

ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

Комісія з добору очільника ДМС допустила до конкурсу 38 заявників, 4 заявки відхилено

Рада визначила правовий статус військовослужбовців-іноземців

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

Окупанти втратили за добу 1730 осіб особового складу та 409 одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА