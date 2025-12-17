Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді зазнала поранень жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. У Кушугумській громаді дістала поранень жінка", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, постраждалій надається уся необхідна медична допомога.