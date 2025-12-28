Французька акторка Бріжіт Бардо померла у віці 91 року

Французька кіноакторка, співачка, письменниця та активістка Бріжіт Бардо (Brigitte Anne-Marie Bardot) померла на 92-му році життя, повідомляє Агенція France-Presse у неділю з посиланням на її фонд без уточнення часу, причин та місця смерті.

"Фонд Бріжіт Бардо з величезним сумом оголошує про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріжіт Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила відмовитися від своєї престижної кар’єри, щоб присвятити своє життя та енергію добробуту тварин та своєму фонду", – йдеться у заяві, надісланій агенції.

Бардо почала кар’єру як танцівниця балету та навчалася у Паризькій консерваторії, у 15 років почала роботу моделлю, а далі розпочала кар’єру кіноакторки, здобувши міжнародну славу після виходу фільму "І Бог створив жінку" у 1956 році. Знялася у низці французьких та голівудських стрічок, які також отримали світову славу, паралельно робила музичну кар’єру. Однак у 1973 році у віці 39 років після зйомок історичного роману "Повчальна та радісна історія Коліно" Бардо оголосила про завершення акторської кар’єри та стала активісткою за права тварин, а також розпочала літературну діяльність. У 1986 році заснувала Фонд Бріжіт Бардо, який опікується тваринами по всьому світу.