Зірка серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» померла на 40-му році життя

Американська акторка Мішель Трахтенберґ, зірка серіалів «Баффі — винищувачка вампірів» і «Пліткарка», померла на 40-му році життя, повідомляють ЗМІ.

Поліція Манхеттена повідомила, що прибула на екстрений виклик та знайшла Мішель Трахтенберґ "без свідомості та без реакції".

Причину смерті наразі не називають, але поліція не розглядає її як підозрілу.

Відомо, що нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки.

Мішель Трахтенберг здобула популярність у кіно в 1990-х і 2000-х роках. Найбільш відома за роллю молодшої сестри Баффі, винищувачки вампірів, Дон Саммерс.