Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале.

"Клаудія Кардинале втілювала свободу, бачення та талант, які зробили такий великий внесок у творчість найвидатніших кінематографістів, від Риму до Голлівуду та Парижа, який вона обрала своєю батьківщиною. Ми, французи, завжди будемо пам'ятати цю італійську та світову зірку у своїх серцях, навіки кінематографа", - написав Макрон в соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на 88-му році життя померла італійська кіноакторка Клаудія Кардинале.