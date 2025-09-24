Інтерфакс-Україна
08:28 24.09.2025

Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале

Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале.

"Клаудія Кардинале втілювала свободу, бачення та талант, які зробили такий великий внесок у творчість найвидатніших кінематографістів, від Риму до Голлівуду та Парижа, який вона обрала своєю батьківщиною. Ми, французи, завжди будемо пам'ятати цю італійську та світову зірку у своїх серцях, навіки кінематографа", - написав Макрон в соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на 88-му році життя померла італійська кіноакторка Клаудія Кардинале.

 

