Помер президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс

Помер президент Американсько-української ділової ради (USUBC) Морган Вільямс у своєму будинку в Каліфорнії 8 червня, повідомляє організація.

"З величезним сумом і глибокою скорботою повідомляємо про смерть президента і генерального директора Бізнес-ради США та України Моргана Вільямса", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє USUBC, Вільямс помер у своєму будинку в Каліфорнії в суботу, 8 червня.

Зазначається, що він зробив внесок у розвиток ділових відносин США та України.

Президент і генеральний директор компанії SigmaBleyzer Investment Group і голова фонду DAAR Майкл Блейзер (Michael Bleyzer) повідомив, що понад 30 років Вільямс присвятив себе розвитку України.

"За час свого перебування на посаді директора у справах уряду в SigmaBleyzer ми стали співзасновником Бізнес-ради США та України (USUBC), яку Морган очолював із часу її створення, перетворивши її на значущу, впливову організацію. Він був великим патріотом України, і в її темні часи продовжував підтримувати країну важливим, значущим чином. ...Хочемо висловити щирі співчуття родині Моргана у зв'язку з його смертю. Ми будемо сумувати за ним", - сказав Блейзер.

Своєю чергою посол України в США Оксана Маркарова назвала смерть Вільямса "величезною втратою" для української держави.

"З великим сумом ми дізналися сьогодні про смерть Моргана, енергійного та харизматичного лідера української бізнес-спільноти та справжнього друга, який багато десятиліть відстоював українську культуру в США. Це величезна втрата для всіх в Україні. Наші серця та молитви з родиною Моргана та родиною USUBC. Ми всі продовжимо його місію", - цитую слова Маркарової.