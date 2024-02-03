Помер син останнього короля Італії Віктор Еммануїл Савойський

Син останнього короля Італії Умберто II Віктор Еммануїл Савойський помер у суботу в Швейцарії на 87-му році життя, повідомляють італійські ЗМІ.

"О 7:05 ранку 3 лютого 2024 року його королівська високість Віктор Еммануїл, герцог Савойський, принц Неаполітанський помер у Женеві в оточенні членів його сім'ї", - цитує газета "Корр'єре делла Сера" текст заяви Савойського дому.

Віктор Еммануїл народився 12 лютого 1937 року в Неаполі. Його батько, король Умберто II обіймав престол із 9 травня до 12 червня 1946 року. У червні 1946 року італійці на референдумі проголосували за скасування монархії і проголосили республіку. У країні ухвалили закон, згідно з яким усі члени Савойської династії чоловічої статі були зобов'язані назавжди покинути територію Італії. Цей закон скасували лише через багато десятиліть.

Після смерті Умберто II його син став главою Савойської династії. У 2000-х роках Віктор Еммануїл разом із сином зробив невдалу спробу відсудити в Італії 260 млн євро як компенсацію за конфісковане майно його родини.

"Корр'єре делла Сера" зазначає, що Віктор Еммануїл у минулому запевняв, що не шкодує про те, що так і не став королем Італії. "Ні, я про це не шкодую. Мій єдиний жаль - це те, що я виріс за межами Італії", - заявив він в одному з інтерв'ю.