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21:46 03.12.2023

Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності та перший посол України в Румунії Леонтій Сандуляк

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Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності та перший посол України в Румунії Леонтій Сандуляк

У неділю помер перший посол України в Румунії та співавтор Акта проголошення державної незалежності Леонтій Сандуляк, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної ради.

"На 87 році життя пішов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, він був першим доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де народився.

Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від Чернівців і Глибоцького району (44-й виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, відновлений за його клопотанням 1989 року).

Перший голова Чернівецької крайової організації Народного Руху України. Також він один із засновників Народного Руху України.

Перший голова Зеленого руху Буковини, а потім його почесний голова; один із засновників асоціації "Зелений світ", і відтак її почесний голова.

Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії.

А також співавтор Акта проголошення державної незалежності України.

 

 

 

Теги: #посол #кончина

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