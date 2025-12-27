Партнери України зустрінуться в січні для узгодження планів щодо гарантій безпеки після припинення вогню - ЗМІ

Партнери України зустрінуться в січні, щоб узгодити плани щодо гарантій безпеки після припинення вогню, повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

"Партнери України зустрінуться в січні, щоб завершити плани щодо гарантій безпеки після припинення вогню, включаючи можливе розгортання військ на місцях, повідомив у п'ятницю чиновник з Єлисейського собору Франції. Ці коментарі прозвучали після того, як нові переговори між Вашингтоном і Києвом призвели до розробки 20-пунктного плану щодо припинення війни, який тепер знаходиться на столі Москви", - йдеться у повідомленні видання на сайті.

За даними видання, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб група країн, що підтримують Україну, відома як Коаліція охочих, завершила деталі підтримки після припинення вогню наступного місяця.

Гарантії безпеки, як очікується, будуть узгоджені з операційної точки зору, щоб надати Україні "чітке" уявлення про те, як виглядатиме довгострокова підтримка, зазначив джерело в Єлисейському палаці. Йдеться, зокрема, про розміщення військ на місцях, фінансову допомогу, постачання озброєнь та інші заходи для стримування росії від будь-яких майбутніх атак на Україну.

Деякі гарантії, особливо ті, що надаватимуться Сполученими Штатами, все ще перебувають на стадії обговорення.