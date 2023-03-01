Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадором United24

Зірка серіалу "Вікінги", канадська акторка українського походження Кетрін Винник стала амбасадоркою благодійної платформи United24, розмову з нею в режимі відеозв'язку провів президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Кетрін Винник опікуватиметься напрямом "Відновлення України" та відкриє свій збір через платформу на відновлення одного з 18 будинків на Київщині, які відбудують першими в межах цієї програми. Загалом на відновлення зазначених об'єктів необхідно 719 млн грн. Завдяки донорам United24 зі 110 країн уже зібрано понад 510 млн грн.

"Я розумію, як важливо, щоб українські родини об’єдналися. Людям потрібно повертатися додому, відбудовувати свої домівки, щоб сім’ї знову жили разом... Для мене велика честь бути в команді United24", - зазначила вона.

У свою чергу Зеленський подякував Винник за підтримку України та наголосив, що нині дуже важливо зробити все, щоб світ не забував про війну.

"Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором United24 і є першою амбасадоркою з Канади, з якою нас багато пов’язує", - сказав він.

Президент також запросив актрису приїхати до України.

Батьки Кетрін Винник є нащадками українських емігрантів, які у 1940 році, рятуючись від радянської влади, переселилися спочатку до Німеччини, а потім до Канади. Сама актриса розповіла, що пишається своїм українським корінням.

Винник підтримує Україну з початку російської агресії 2014 року. Вона відвідувала Україну в 30-ту річницю незалежності. Після початку повномасштабної агресії РФ Кетрін заснувала організацію The Winnick Foundation, яка надає гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни.

За дев'ять місяців роботи ініційованої президентом України фандрейзингової платформи United24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано більш як 287 млн дол. Серед амбасадорів United24 – співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.