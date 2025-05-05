UNITED24 за 3 роки спрямувала на підтримку української медицини понад 3 млрд грн

Фандрейзингова платформа UNITED24 за три роки спрямувала на підтримку української медицини понад 3 млрд грн.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, яке є координатором напряму "Медична допомога" на платформі, зокрема, через UNITED24 для потреб медичної сфери придбано 240 автівок швидкої допомоги для транспортування поранених і хворих, 39 рентгенівських установок із С-аркою для оперативної діагностики під час хірургічних втручань, 655 генераторів для забезпечення безперебійного живлення у медичних закладах, 13 броньованих евакуаційних авто для роботи у зонах підвищеної небезпеки, 83 анестезіологічних апарати, 211 операційних столів, 10 операційних мікроскопів для нейрохірургії, 63 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Крім того, через платформу придбано більше 13,5 тис апаратів зовнішньої фіксації, 15 лапароскопічних стійок, 71 пластина для остеосинтезу, 14 апаратів УЗД, 35 стрижнів для остеосинтезу, 172 апарати вакуумної терапії ран, 12 інкубаторів для новонароджених, а також реабілітаційне обладнання, функціональні ліжка, спиці Кіршнера, шийні кейджі та інші медичні вироби, що використовуються у лікарнях по всій країні.

Крім того, через UNITED24 підтримано реалізацію низки інфраструктурних проєктів у сфері охорони здоров’я, зокрема, відбудовані два медзаклади на Чернігівщині, у Чернеччинській територіальній громаді, що на Сумщині, завершили будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини замість амбулаторії, яка була зруйнована вщент росіянами ще навесні 2022 року внаслідок авіаудару.

Завдяки платформі також ведеться відновлення та модернізація амбулаторії з реконструкцією покрівлі лікарні у Київській області, відновлюється лікарня у Харківській області, тривають роботи у Чернігівській районній лікарні.

Крім того, кошти, зібрані у межах спільного збору платформи UNITED24 та monobank, спрямовано на протиаварійні роботи в історичних корпусах лікарні "Охматдит".