Медицина
11:57 05.11.2025

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

Єврокомісія відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров’я, повідомив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Україна отримала найвищі оцінки за останні три роки: покращення зафіксовані у 15 розділах. У розділі 28 "Захист прав споживачів та охорона здоров’я" ми отримали оцінку "хороший прогрес", 4 бали з 5 можливих", - написав він в телеграм-каналі з посиланням на звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу.

За словами Радуцького, серед ключових досягнень Єврокомісія відзначила ухвалення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я, затвердження Стратегії та плану дій з протидії антимікробній резистентності , ухвалення Стратегії наркополітики до 2030 року та плану її реалізації на 2025-2027 рр., оновлення санітарних і протиепідемічних правил для аптек відповідно до стандартів ЄС, зміцнення системи профілактики неінфекційних захворювань і скринінгу раку, а також часткове узгодження законодавства з регламентом ЄС щодо оцінки медичних технологій (ОМТ) та створення наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Окремо Єврокомісія позитивно оцінила оновлення законодавства у сфері донорства крові, зокрема затвердження нового порядку реалізації донорської крові та її компонентів, методики розрахунку їх вартості, а також оновлених ліцензійних вимог для медичних закладів.

Як значний прогрес відзначено ухвалення закону про лікарські засоби, який імплементує європейські стандарти обігу медичних препаратів.

Радуцький нагадав, що на початку 2025 року Верховна Рада також ухвалила закон про систему охорони психічного здоров’я, який передбачає допомогу на рівні громади та міжвідомчу взаємодію відповідно до практик ЄС.

Наразі Україна продовжує роботу над наступними євроінтеграційними кроками, зокрема, над законопроєктами щодо транскордонної охорони здоров’я та регулювання речовин людського походження (SOHO), а також над приєднанням до Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами і запуском єдиної системи маркування анатомічних матеріалів людини.

