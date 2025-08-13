ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) придбало 30 броньованих евакуаційних машин канадського виробництва для військових медиків за кошти фандрейзингової платформи UNITED24.

Як повідомило "МЗУ", загальна вартість договору становить 347,8 млн грн, що на 5% менше від очікуваної ціни.

Перші машини прибудуть у квітні 2026 року, решта — у червні.

Автомобілі оснащені системою перекриття дверних швів для додаткового захисту від куль та мають броню другого рівня за стандартами НАТО. Вони витримують вибух протитанкової міни масою до 6 кг, ураження уламками від 155-мм снаряда з відстані 80 метрів та постріли бронебійно-запалювальними кулями з 30 метрів.

Транспорт обладнаний камерою нічного бачення, оглядовою камерою на 360° з монітором, а також системою аудіозв’язку між кабіною та медичним відділенням. На випадок пошкоджень встановлено шини типу Run-flat, які дозволяють продовжувати рух навіть після проколу чи повної втрати тиску.

Раніше у 2023 році МЗУ закупило у Канаді через UNITED24 13 таких автомобілів.