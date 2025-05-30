Інтерфакс-Україна
Події
18:31 30.05.2025

Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

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Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

За чотири дні зібрано майже $1 млн. на інноваційні ШІ-турелі в рамках проєкту UNITED24, повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров,

"Майже $1 000 000 за 4 дні — такий результат збору на інноваційні ШІ-турелі від UNITED24. Залишилося трохи більше $500 000, щоб забезпечити перші 10 турелей для захисту мирних міст", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомляється на сайті UNITED24, Sky Sentinel — це сучасна турель українського виробництва, яка вміє нейтралізувати повітряні цілі з високою точністю. Якщо ціль потрапляє в зону дії турелі, вона буде знищена. Миттєво та автоматично.

Протягом повномасштабної війни Росія запустила понад 45 000 ударних безпілотників для вбивства українців та руйнування їхніх осель. За першу половину 2025 року ці терористичні атаки лише посилились.

Теги: #федоров #ші_турелі #united24

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