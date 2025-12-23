НСЗУ зафіксувала перехід від поодиноких до системних порушень під час надання хірургічної та стаціонарної меддопомоги – моніторинг

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) зафіксувала перехід від поодиноких порушень до появи системних практик порушень під час надання хірургічної та стаціонарної медичної допомоги.

Як повідомляє НСЗУ, такі висновки було зроблено за підсумками автоматичного моніторингу всіх закладів охорони здоров’я, які законтрактовані за пакетами медичної допомоги "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах", "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій" та "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Серед порушень, зафіксованих в окремих медзакладах, виявлено кодування фіктивних або необґрунтовано складних хірургічних втручань, невідповідність закодованих послуг основному та додатковим діагнозам, підбір інтервенцій під максимальний тариф для завищення вартості лікування, а також штучне дроблення пролікованих випадків.

За даними НСЗУ, сума перерахунку фактичної вартості наданих послуг за цими пакетами за 10 місяців 2025 року становить близько 3,15 млрд грн. При цьому 568,9 млн грн перерахунку припадає на чотири приватні заклади: приватний заклад в Запорізькій області — 233,3 млн грн, приватний заклад у Львівській області - 230,0 млн грн та два приватних заклади в Дніпропетровській області - 61,4 млн грн та 44,3 млн грн відповідно.

Зокрема, серед прикладів порушень, НСЗУ наводить ряд кейсів.

Так, одним із найбільш масових напрямів штучного здорожчання випадків у межах стаціонарного хірургічного пакета стали операції на шкірі – прості хірургічні втручання, які в окремих закладах цілеспрямовано "переоформлювали" у значно дорожчі стаціонарні послуги. Це, зокрема, операції при врослому нігті, які "у ряді закладів "посилювалися" складними інтервенціями виключно для переходу в дорожчу групу", операції з видалення бородавок, жировиків чи фурункулів, які декларувалися як складні хірургічні втручання. При цьому в окремих медичних записах зафіксовано відсутність анестезії чи знеболення під час задекларованих хірургічних операцій, що ставить під сумнів сам факт надання послуги.

Ще один кейс, який наводить НСЗУ, є системні випадки підміни кодів інтервенцій для штучного переходу у дороговартісні групи оплати (ДСГ). Зокрема, в одному із закладів Києва зафіксовано масове використання діагнозу "Головний біль" (як основного) для виправдання дороговартісних маніпуляцій на структурах спинного мозку та нервах.

Ще один подібний випадок зафіксовано теж у Києві, де під час виконання "часткової остеоктомії ребра" заклад декларував випадок за групою ДСГ B03 – "Операції на хребті". Заклад обрав код втручання, що належить до значно дорожчого пакета.

Крім того, в одній з приватних мереж виявлено 935 випадків із рідкісним діагнозом "Порушення нервово-м’язового з’єднання", де шаблонно кодувалася "міждискова терапія".

"Гіпердіагностика рідкісного захворювання для 935 пацієнтів вказує на штучне формування пулу випадків. Задекларована інтервенція не має доказової ефективності та не входить до жодного галузевого стандарту лікування цього захворювання. Це — використання медичної документації як інструменту фінансових маніпуляцій", - підкреслює НСЗУ.

Також моніторинг виявив практику, коли медичні записи використовуються як інструмент для отримання більших оплат через внесення завідомо недостовірних даних.