НСЗУ розпочала прийом заявок для контрактування на 2026 рік ще за трьома за пакетами

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розпочала прийом заявок для контрактування медичних закладів на 2026 рік ще за трьома пакетами.

Як повідомляє НСЗУ, наразі нацслужба приймає заявки на контрактування за пакетом медопомоги при гострому мозковому інсульті, пакетом готовності закладу до надання меддопомоги у надзвичайних ситуаціях та пакетом реабілітаційної допомоги у амбулаторних умовах.

Розгляд пропозицій а контрактування триватиме до 5 січня 2026 року включно.