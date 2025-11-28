Під час контрактування на 2026р загальні медзаклади зможуть укладати з НСЗУ трирічні контракти – голова НСЗУ

Під час контрактування на 2026 рік загальні медичні заклади зможуть укладати з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) трирічні контракти, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Ми маємо опубліковані зміни до 410 постанови, і я б хотіла звернутися до керівників загальних лікарень: ми маємо можливість з 2026 року, щоб загальні лікарні теж мали трирічні договори з НСЗУ. Тому подавайтеся на трирічні договори, ми готові як партнери їх розглянути", - сказала вона в ефірі YоuTube-каналу "Доктор Булавінова".

Гусак також повідомила, що в проєкті постанови про Програму медичних гарантій (ПМГ) на 2026 рік зберігається принцип, за яким "заклади обласного підпорядкування не будуть контрактуватися на послуги первинної медичної обслуговування".

"Ми бачили, що саме заклади обласного підпорядкування мають невелику кількість сімейних лікарів, але саме через них відбувалося дещо неправильне формування маршруту пацієнта і формування відповідних направлень. Було прийнято рішення спільно з НСЗУ та МОЗ, що на час воєнного стану в кластерних закладах ми йдемо на контрактування первинної медичної допомоги як частини госпітальної ланки, але лише у тих випадках, якщо первинна медична допомога була вже в закладі", - сказала вона.

Гусак зазначила, що проєкт постанови про ПМГ на 2026 рік передбачає: НСЗУ зможе контрактувати в кластерних лікарнях первинку лише з тим обсягом, який вони мали станом на 1 жовтня 2025 року.

За її словами, проєкт ПМГ на 2026-й буде оприлюднено після прийняття закону про державний бюджет України на 2026 рік.

Попередній обсяг ПМГ-2026 становить 196 млрд грн.