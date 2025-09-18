Інтерфакс-Україна
Події
13:06 18.09.2025

Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва

1 хв читати
Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва

Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва, або 332 з 632 медзакладів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зокрема, 86% медзакладів мають власні системи опалення (564 заклади), джерела локального водопостачання – 398 (63%). Усі лікарні цієї групи (632 заклади) оснащені резервними джерелами енергії, зокрема, генераторами, що дає змогу підтримувати безперервну роботу навіть під час знеструмлень.

Втім МОЗ зазначає, що наразі 61 заклад ще потребує додаткових генераторів для забезпечення роботи господарських будівель та інших допоміжних приміщень.

За інформацією МОЗу, у закладах первинної медичної допомоги вже функціонує понад 5 тис. генераторів, а загалом по Україні в лікарнях функціонує близько 12 тис. генераторів.

Крім того, в лікарнях проводиться встановлення сонячних панелей та станцій з акумуляторами, які дозволяють накопичувати енергію. Зокрема, у межах спільного проєкту МОЗ і Світового банку HEAL Ukraine в 19 областях встановлено сонячні електростанції в 130 закладів "первинки".

В межах проєкту "Промінь Надії" також визначено 300 пріоритетних багатопрофільних лікарень, де буде встановлено таке обладнання. Наразі вже погоджено 193 заявки, а ще понад 130 проєктів – у процесі опрацювання.

Теги: #моз #медзаклади #енергоавтономність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 19.08.2025
Електронний стандарт реєстрації лікарських засобів став в Україні обов’язковим

Електронний стандарт реєстрації лікарських засобів став в Україні обов’язковим

15:29 11.08.2025
МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

20:12 05.08.2025
МОЗ планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів для пацієнтів від 40 років

МОЗ планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів для пацієнтів від 40 років

16:26 04.08.2025
Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

09:14 01.08.2025
В медичних закладах Запорізької області залишаються 36 людей – ОВА

В медичних закладах Запорізької області залишаються 36 людей – ОВА

15:13 23.07.2025
Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані минулого тижня в трьох областях – МОЗ

Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані минулого тижня в трьох областях – МОЗ

15:37 22.07.2025
МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

14:01 22.07.2025
МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

13:56 22.07.2025
Виробники та імпортери задекларували в Нацкаталозі ціни на 2,7 тис. препаратів

Виробники та імпортери задекларували в Нацкаталозі ціни на 2,7 тис. препаратів

19:08 17.07.2025
Ляшко залишається міністром охорони здоров’я в оновленому уряді, профільний комітет Ради сподівається на продовження плідної співпраці

Ляшко залишається міністром охорони здоров’я в оновленому уряді, профільний комітет Ради сподівається на продовження плідної співпраці

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

ОСТАННЄ

У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

Закон про професійну освіту набув чинності

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Українська громадськість обурена ситуацією довкола книжки "Голоси BLM"

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА