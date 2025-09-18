Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва, або 332 з 632 медзакладів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зокрема, 86% медзакладів мають власні системи опалення (564 заклади), джерела локального водопостачання – 398 (63%). Усі лікарні цієї групи (632 заклади) оснащені резервними джерелами енергії, зокрема, генераторами, що дає змогу підтримувати безперервну роботу навіть під час знеструмлень.

Втім МОЗ зазначає, що наразі 61 заклад ще потребує додаткових генераторів для забезпечення роботи господарських будівель та інших допоміжних приміщень.

За інформацією МОЗу, у закладах первинної медичної допомоги вже функціонує понад 5 тис. генераторів, а загалом по Україні в лікарнях функціонує близько 12 тис. генераторів.

Крім того, в лікарнях проводиться встановлення сонячних панелей та станцій з акумуляторами, які дозволяють накопичувати енергію. Зокрема, у межах спільного проєкту МОЗ і Світового банку HEAL Ukraine в 19 областях встановлено сонячні електростанції в 130 закладів "первинки".

В межах проєкту "Промінь Надії" також визначено 300 пріоритетних багатопрофільних лікарень, де буде встановлено таке обладнання. Наразі вже погоджено 193 заявки, а ще понад 130 проєктів – у процесі опрацювання.