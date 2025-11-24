МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує в 2026 році запровадити електронні ліцензії на медичну практику, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"У найближчих планах у нас повноцінне розгортання кабінету пацієнта. Хочемо запустити електронні ліцензії на медпрактику, щоб вхід до надання медпослуг був зручний, та на обіг наркотичних засобів", - сказала вона в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Крім того, за словами Карчевич, МОЗ в 2026 році планує "цифровізувати отримання певних медичних висновків, зокрема, для водіїв та усиновлення".

"Очікуємо для цього голосування в парламенті законодавчих ініціатив", - сказала вона.

Також Карчевич повідомила про початок роботи над складним проєктом.

"Це цифровізація того, що стосується смерті, починаючи від лікарського свідоцтва про смерть і завершуючи усім набором послуг, як-от цифровий заповіт та інші речі" – розповіла вона.

"Це також проєкт, в якому беруть участь різні відомства. Тут багато нюансів, адже є насильницька смерть, є ненасильницька, є смерть вдома чи на вулиці, смерть у лікарні… Питання дуже чутливі в час війни. Моделюємо зараз процеси цифрових рішень", - додала Карчевич.