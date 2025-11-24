Інтерфакс-Україна
Події
17:29 24.11.2025

Проєкт підключення української ЕСОЗ до європейської мережі MyHealth@EU стартує з 2026 року – Карчевич

1 хв читати
Проєкт підключення української ЕСОЗ до європейської мережі MyHealth@EU стартує з 2026 року – Карчевич

З 2026 року стартує українсько-естонський проєкт підключення української електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до європейської мережі MyHealth@EU, яка розгортається в межах Європейського Союзу для безпечного обміну медичними даними між країнами-членами, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Він (проєкт – ІФ-У) передбачає підключення нашої електронної системи охорони здоров’я до мережі MyHealth@EU. Це стане кроком до майбутнього приєднання України до цифрового простору охорони здоров’я ЄС", - сказала вона в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Заступниця очільника Мінздраву зазначила, до наразі мережу MyHealth@EU на рівні ЄС лише запускають. Вона дозволяє технічно запровадити стандартизований обмін медичними даними між країнами ЄС, наприклад електронними рецептами, медичними висновками тощо.

"Не так давно дозволено підключатися до цієї мережі країнам, які ще не є членами ЄС, тобто наразі це для нас актуально. Ми цією ідеєю зацікавилися і спільно з Естонією подали проєкт на грант", - сказала Карчевич.

Теги: #карчевич #есоз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 24.11.2025
МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

17:18 24.11.2025
Не всі приватні медзаклади вносять обов’язкові дані до ЕСОЗ – Карчевич

Не всі приватні медзаклади вносять обов’язкові дані до ЕСОЗ – Карчевич

17:15 24.11.2025
Центр оцінювання повсякденного функціонування опрацював понад 2080 справ щодо сумнівної інвалідності посадовців – Карчевич

Центр оцінювання повсякденного функціонування опрацював понад 2080 справ щодо сумнівної інвалідності посадовців – Карчевич

16:55 24.11.2025
Підробка документації та старі документи є одними з найбільших проблем роботи цифрової системи МСЕК - Карчевич

Підробка документації та старі документи є одними з найбільших проблем роботи цифрової системи МСЕК - Карчевич

18:45 15.07.2025
НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

14:48 14.05.2025
МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

12:16 25.02.2025
Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

18:23 12.02.2025
До ЦБ електронної системи охорони здоров'я у 2024 р. підключилися ще 3 МІС, їх кількість зросла до 37

До ЦБ електронної системи охорони здоров'я у 2024 р. підключилися ще 3 МІС, їх кількість зросла до 37

15:21 04.02.2025
ДП "Електронне здоров’я" розпочало тестування відправки медсповіщень від ЕСОЗ через "Дія" та Viber

ДП "Електронне здоров’я" розпочало тестування відправки медсповіщень від ЕСОЗ через "Дія" та Viber

18:07 20.12.2024
Через кібератаку РФ у користувачів ЕСОЗ можуть виникати затримки під час виконання дій, що потребують інтеграції з реєстрами Мін'юсту

Через кібератаку РФ у користувачів ЕСОЗ можуть виникати затримки під час виконання дій, що потребують інтеграції з реєстрами Мін'юсту

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

Польща провела успішні випробування власної суборбітальної ракети

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда - УВ "Схід"

Сі провів телефонну розмову з Трампом

"ДТЕК" за тиждень відновив електрозабезпечення майже 800 тис. абонентів у трьох областях

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА