Проєкт підключення української ЕСОЗ до європейської мережі MyHealth@EU стартує з 2026 року – Карчевич

З 2026 року стартує українсько-естонський проєкт підключення української електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до європейської мережі MyHealth@EU, яка розгортається в межах Європейського Союзу для безпечного обміну медичними даними між країнами-членами, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Він (проєкт – ІФ-У) передбачає підключення нашої електронної системи охорони здоров’я до мережі MyHealth@EU. Це стане кроком до майбутнього приєднання України до цифрового простору охорони здоров’я ЄС", - сказала вона в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Заступниця очільника Мінздраву зазначила, до наразі мережу MyHealth@EU на рівні ЄС лише запускають. Вона дозволяє технічно запровадити стандартизований обмін медичними даними між країнами ЄС, наприклад електронними рецептами, медичними висновками тощо.

"Не так давно дозволено підключатися до цієї мережі країнам, які ще не є членами ЄС, тобто наразі це для нас актуально. Ми цією ідеєю зацікавилися і спільно з Естонією подали проєкт на грант", - сказала Карчевич.