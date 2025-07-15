Інтерфакс-Україна
Події
18:45 15.07.2025

НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

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Національна служба охорони здоров'я України нагадує законтрактованим медичним закладам про необхідність внесення в ЕСОЗ інформацію про медобладнання, яке використовується для надання медпослуг в межах ПМГ, зокрема обладнання, яке використовує підрядник для надання цих послуг.

Як повідомляє НСЗУ, автоматичний моніторинг усього медичного обладнання, яке використовується для надання медпослоуг в рамках ПМГ, окрім апарату для проведення гемодіалізу, аксесуарів/витратних матеріалів для апарату гемодіалізу, розпочнеться з 1 вересня.

Інформація про медобладнання має бути внесена до ЕСОЗ до 1 серпня.

Про необхідність внесення до ЕСОЗ інформації про апарати для проведення гемодіалізу, аксесуарів/ витратних матеріалів для апарату гемодіалізу НСЗУ поінформує надавачів послуг додатково.

НСЗУ уточнює, що в разі залучання підрядних медзакладів для виконання законтрактованих медпослуг інформацію про медобладнання має вносити підрядник.

Теги: #медобладнання #есоз

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