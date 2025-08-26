Схему незаконних поставок медобладнання до РФ викрито в полтавській області – Офіс генпрокурора

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Підприємець з Полтавської області, який разом зі спільниками організував незаконні поставки медичного обладнання в РФ, оголошений у розшук, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підприємець заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання. Попри запроваджені заборони, він організував схему поставок продукції до держави-агресора, в тому числі - до підприємства, яке очолювала консультантка Держдуми РФ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Для обходу санкцій і маскування реальних напрямів експорту використовувалися підконтрольні структури в інших країнах. Формально продукція оформлювалась для європейського чи середньоазійського ринку, проте фактично поставлялась до російських комерційних структур.

"Упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи", - зазначається в повідомленні.

До реалізації схеми підозрюваний залучив директорів і працівників своїх підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.

Розслідування встановило, що поставлене обладнання використовувалося на території РФ в медичних програмах, у тому числі й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

За процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури підприємцю та п'яти його спільникам повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі організатор схеми переховується від слідства, його оголошено у розшук.