Інтерфакс-Україна
Події
18:26 23.12.2025

Окупанти завдали удару по підприємству під Кременчуком, 2 поранених - обладміністрація

Двоє людей отримали поранення внаслідок удару російських окупантів по підприємству у Кременчуцькому районі Полтавській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді. Двоє людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Когут в Телеграм у вівторок.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.

