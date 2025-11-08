У Полтавській області внаслідок російських ударів вночі виникли масштабні пожежі в кількох локаціях

Фото: ДСНС

У Полтавській області внаслідок російських ударів цієї ночі виникли масштабні пожежі в кількох локаціях, постраждала одна людина, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Полтавщина: внаслідок російських ударів цієї ночі на території області виникли масштабні пожежі в кількох локаціях. Постраждала одна людина. Загоряння сталися на окремих ділянках підприємств. Більшість осередків уже ліквідовані," - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у суботу.

Під загрозою повторних ворожих обстрілів на місцях залучалися понад 160 рятувальників, спеціальна техніка, тактичні роботи, піротехнічні та медичні підрозділи ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають.