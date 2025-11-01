Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Полтавському районі внаслідок ворожої атаки на території одного з об’єктів газовидобувної галузі виникла пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

"1 листопада в Полтавському районі, на території одного з обʼєктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Пожежу повністю ліквідовано о 06:02. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.