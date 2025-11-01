Інтерфакс-Україна
Події
08:30 01.11.2025

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

1 хв читати
Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Полтавському районі внаслідок ворожої атаки на території одного з об’єктів газовидобувної галузі виникла пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

"1 листопада в Полтавському районі, на території одного з обʼєктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Пожежу повністю ліквідовано о 06:02. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

 

Теги: #полтавська_область #атака #газовидобування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:20 31.10.2025
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

07:00 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:27 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:21 30.10.2025
Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

07:21 22.10.2025
Влучання у об'єкти нафтогазової промисловості внаслідок нічних атак ворога зафіксовано у Полтавській області - ОВА

Влучання у об'єкти нафтогазової промисловості внаслідок нічних атак ворога зафіксовано у Полтавській області - ОВА

08:26 18.10.2025
Внаслідок атаки дронів РФ на Полтавщині спалахнув склад цивільного підприємства

Внаслідок атаки дронів РФ на Полтавщині спалахнув склад цивільного підприємства

08:56 16.10.2025
Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

13:23 09.10.2025
РФ останніми атаками знищила більше половини українського газовидобутку – Bloomberg

РФ останніми атаками знищила більше половини українського газовидобутку – Bloomberg

17:28 07.10.2025
Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

08:32 07.10.2025
Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області протягом доби

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

ДСНС: На Чернігівщині внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено будівлі та поранено жінку

Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА