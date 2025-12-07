Ситуація з електропостачанням у містах Кременчук та Горішні Плавні на Полтавщині після ворожої атаки залишається складною – обладміністрація

Частину об’єктів у містах Кременчук та Горішні Плавні Полтавської області, що постраждали від нічної атаки ворога, заживлено від генераторів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"У містах Кременчук та Горішні Плавні ситуація з електропостачанням залишається складною та впливає на стабільність подачі тепла та води. Частину об’єктів заживлено від генераторів. Ремонтні роботи розпочато одразу після атаки та тривають безперервно", - написав він у Телеграм-каналі у неділю.

Він зазначив, що окупанти цієї ночі прицільно обстріляли енергетичну інфраструктуру Кременчуцького району. "Унаслідок ударів зафіксовано суттєві пошкодження", - додав він.

Як повідомлялося, вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракет і безпілотників, зафіксовані перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах Полтавщини.