Інтерфакс-Україна
Події
10:34 07.12.2025

У Кременчуці частково відновили водопостачання після атаки РФ - мер

1 хв читати
 Кременчуці після масованої атаки РФ водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення, повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Безперервно працюємо, щоб якнайшвидше повернути в Кременчук світло, воду та тепло. Водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення", - написав він у Facebook.

За його словами, енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі електроенергії за графіками.

Малецький підкреслив, що теплопостачання – найбільш складне питання. Воно потребує залучення резервних засобів, але фахівці вже виконують усе необхідне для його якнайшвидшого відновлення, зазначив він.

"Робимо все можливе, щоб упродовж цієї доби місто повернулося до звичного ритму життя", – наголосив міський голова.

Як повідомлялося, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракет і безпілотників Полтавської області, зафіксовані перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади.

