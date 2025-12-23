Інтерфакс-Україна
Події
18:03 23.12.2025

Ворог знову атакував Кременчук, наслідки удару встановлюються – мер

Російські окупанти у вівторок, 23 грудня, атакували Кременчук, повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Усі необхідні служби працюють на місці подій. Закликаю мешканців міста не публікувати фото чи відео наслідків удару, не поширювати жодної інформації в соціальних мережах та месенджерах - це може допомогти ворогу", - написав Малецький в телеграм-каналі.

Він додав, що офіційну інформацію щодо наслідків надасть Полтавська обласна військова адміністрація.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в безпечних місцях та укриттях. Бережіть себе та близьких", - закликав мер.

